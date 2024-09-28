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17:59, 28 сентября 2024Россия

Названы потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область

МО: ВСУ потеряли более 18 тысяч человек с момента вторжения в Курскую область

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 18 тысяч человек с момента вторжения в Курскую область. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, украинская армия также лишилась 132 танков, 64 боевых машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевых бронированных машин, 541 автомобиля и 145 артиллерийских орудий. Кроме того, ВСУ потеряли 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов и пять транспортно-заряжающих машин. Среди потерь инженерной техники — 11 машин разграждения, установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Ранее в МО рассказали, что вертолеты Ка-52М ракетным огнем уничтожили личный состав и технику ВСУ в Курской области. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» заявил, что часть иностранных наемников, находившихся в Курской области, уже уничтожены. Он также добавил, что не стоит удивляться тому, что в украинских войсках есть наемники из дружественных стран.

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      Екатерина Кашурникова
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