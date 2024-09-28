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11:09, 28 сентября 2024Мир

Посол России в Турции рассказал о маниакальной идее Запада

Посол в Турции Ерхов: Запад охвачен маниакальной идеей отменить все русское

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В настоящее время страны Запада охвачены маниакальной идеей отменить все русское. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, передает РИА Новости.

«Запад охватила маниакальная идея отменить все русское — прежде всего, нашу великую культуру и традиции. На смену дружбе, сотрудничеству и дипломатии приходит язык ненависти, шантажа и откровенных угроз», — заявил дипломат.

По его словам, «оголтелая русофобия» западных государств привела к «открытой агрессии террористическими методами» против России и ее граждан, которая осуществляется под «восторженные возгласы отдельных воинствующих политиканов». Ерхов добавил, что представители недружественных стран все чаще призывают нанести Москве стратегическое поражение на поле боя.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены».

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      Елизавета Мытарева
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