Тело еще одного погибшего нашли на месте взрыва АЗС в Дагестане

МЧС России: еще одного погибшего извлекли из-под АЗС в Дагестане

Спасатели, работающие на месте взрыва АЗС в Дагестане, извлекли тело еще одного погибшего. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», — сообщили в ведомстве.

Взрыв на АЗС произошел вечером в субботу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным МЧС России, в результате инцидента пострадал 21 человек. Еще 10 погибли, в том числе двое детей.

Пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва.

