Пленный Кузько: ВСУ потеряли шесть танков на южнодонецком направлении

Танковая дивизия Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла на южнодонецком направлении шесть машин, еще две были направлены на ремонт. Об этом рассказал пленный механик-водитель Владимир Кузько в беседе с РИА Новости.

По его словам, последние месяцы танкисты были вынуждены работать всего на двух машинах. Остальные были уничтожены или отправлены на ремонт, подчеркнул Кузько.

«Сказали пока выезжать одним танчиком два экипажа. Один стоит, другой едет, а тот на подхвате в случае, если что-то случится с первым», — сказал Кузько.

Он подчеркнул, что больше всего танков выбыло начиная с апреля 2024 года. Машины выходили из строя из-за жары, а затем их атаковали FPV-дроны, заключил мехвод.

Ранее пленный боец 41-ой отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук рассказал, что взял в бой автомат АК-74. При этом уже на позиции военнослужащий заметил, что ему выдали пулеметные патроны большего калибра.