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10:48, 28 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссии объявили о первой волне расширения БРИКС

МИД Белоруссии: на саммите в Казани произойдет первая волна расширения БРИКС

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На предстоящем саммите межгосударственного объединения БРИКС в Казани произойдет первая волна расширения организации. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, передает РИА Новости.

«Первая волна расширения, как мы все ожидаем — те, кто подали такие заявления, — будет как раз-таки на саммите в Казани», — заявил глава МИД.

По его словам, Россия, в настоящее время председательствующая в БРИКС, «формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения». Рыженков добавил, что к объединению присоединятся «порядка десяти стран».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что участие страны в работе БРИКС не означает ее отказа от НАТО.

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      Елизавета Мытарева
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