Меркурис: угледарская группировка ВСУ должна сдаться, чтобы спасти себе жизнь

Бойцы угледарской группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны сдаться, чтобы спасти себе жизни. С таким призывом выступил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Я нисколько не сомневаюсь в том, что 72-я бригада украинской армии, которая сражается в Угледаре, будет уничтожена», — заявил Меркурис.

Он добавил, что не визит другого варианта развития событий. Меркурис выразил надежду на то, что солдаты ВСУ «примут мудрое и правильное решение сдаться и спасти свои жизни».

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ.