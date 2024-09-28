Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 28 сентября 2024Мир

В Британии призвали угледарскую группировку ВСУ сдаться

Меркурис: угледарская группировка ВСУ должна сдаться, чтобы спасти себе жизнь

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Бойцы угледарской группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны сдаться, чтобы спасти себе жизни. С таким призывом выступил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Я нисколько не сомневаюсь в том, что 72-я бригада украинской армии, которая сражается в Угледаре, будет уничтожена», — заявил Меркурис.

Он добавил, что не визит другого варианта развития событий. Меркурис выразил надежду на то, что солдаты ВСУ «примут мудрое и правильное решение сдаться и спасти свои жизни».

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане

      Мужчины и женщины поделились опытом лечения мигрени секс-игрушками

      Ирина Болгар рассказала о знакомстве с Павлом Дуровым

      В Британии призвали угледарскую группировку ВСУ сдаться

      Тарасова заступилась за раскритикованную из-за заявки на многомиллионный грант Загитову

      Израиль сбросил 85 бомб в ходе ликвидации генсека «Хезболлы»

      Глава Дагестана сделал заявление о прилегающих к месту взрыва на АЗС домах

      В МЧС России сообщили о 13 жертвах взрыва на АЗС в Дагестане

      Тело одного погибшего вывезли с места крушения вертолета под Архангельском

      В Европе заявили об усиливающемся давлении на Украину в пользу переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше