В Китае заявили о двуличии США по отношению к Пекину

Ван И: США не могут постоянно относиться к Китаю двулично

США одновременно подавляют Китай и вместе с этим пытаются вести диалог и сотрудничество, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова приводит РИА Новости.

«США не могут постоянно относиться к Китаю двулично, с одной стороны, они нагло блокируют и подавляют Китай, а с другой — ведут с Китаем диалог и сотрудничество, как ни в чем не бывало», — сказал дипломат.

Ван И призвал Вашингтон «с нуля сформировать рациональное восприятие Китая» и выстроить правильный способ взаимодействия с КНР.

На этой же встрече Ван И заявил, что США необходимо перестать очернять Китай из-за позиции Пекина по Украины. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон следует прекратить без разбора вводить санкции и перестать использовать конфликт для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации.