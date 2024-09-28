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15:44, 28 сентября 2024Россия

В Кремле прокомментировали слова западных политиков о возможной войне с Россией

Песков заявил, что слова о подготовке к войне с РФ отражают позицию Запада

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Слова высокопоставленных официальных лиц Запада о возможной войне с Россией отражают их официальную позицию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, опубликовавшим фрагмент их беседы в своем Telegram-канале.

Песков подчеркнул, что российский власти строят понимание подходов западных коллег по их официальным заявлениям. «Это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают», — сказал представитель Кремля.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием государства с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение. Песков отметил, что это является зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники России.

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