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16:35, 28 сентября 2024Силовые структуры

В Москве косметолог заразилась ботулизмом после укола ботоксом

Mash: в Москве косметолог заразилась ботулизмом после укола ботоксом

Фото: Studio-N / Shutterstock / Fotodom

В Москве 58-летний косметолог заразилась ботулизмом после укола ботоксом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошел в Paradise Place на Садовнической. Женщине ввели препарат от компании Refinex, она улетела в Стамбул, но там ей стало плохо: трудность в глотании, дыхании и передвижении. Местные врачи заявили, что некомпетентны в инфекционных заболеваниях, и отправили россиянку на родину. В Махачкале доктора стабилизировали состояние пациентки.

Обследование показало, что у женщины передозировка токсином и повышенный уровень ботулотоксина в организме. Ампулы Refinex оказались не зарегистрированными на территории России. Правоохранители уже обыскали медучреждение и изъяли препараты. Возбуждено дело.

Ранее стало известно, что сотни россиян, начиная с 2019 года, стали жертвами участников «секты косметологов», орудующих в подсобных помещениях, арендованных по всей России.

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      Екатерина Кашурникова
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