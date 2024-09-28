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21:47, 28 сентября 2024Россия

В Москве взорвался дом на колесах

Shot: в Москве взорвался и загорелся дом на колесах

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

В Москве взорвался дом на колесах. Кадры случившегося публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на улице Ангарской в субботу, 28 сентября. Сообщается, что около 21:00 раздался взрыв, после чего местные жители заметили пожар рядом с гаражами. Площадь возгорания составила порядка шести квадратных метров.

По предварительной информации, владелец дома пытался потушить огонь самостоятельно, однако получил ожоги третьей степени. «Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС успели вытащить из машины два газовых баллона», — говорится в публикации. Причины случившегося уточняются.

Ранее в Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту. В результате произошедшего были повреждены «островки безопасности», железнодорожные пути при этом не пострадали. В связи с ЧП движение поездов было временно прекращено.

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      Марина Совина
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