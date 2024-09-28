В Одесской области зафиксировано попадание по санаторию с наемниками

ТАСС: в Одесской области зафиксировано попадание по санаторию с наемниками

Удар зафиксирован по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными наемниками в Сергеевке Одесской области. О попадании рассказал представитель сопротивления Сергей Лебедев, его слова приводит агентство ТАСС.

«Сообщают, что в Сергеевке прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», — заявил он, добавив, что в санатории размещались иностранные наемники ВСУ.

Ранее в этот же день стало известно, что российские войска блокировали угледарскую группировку Вооруженных сил Украины. Источник в силовых структурах также отметил, что «клещи» вокруг Угледара «сжимаются все сильнее». В результате боевых столкновений там украинские войска несут большие потери на этом участке фронта и массово сдаются в плен, заключил он.