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22:12, 28 сентября 2024Россия

В России прояснили статус ядерного арсенала страны

Лавров заявил, что Россия не увеличивает свой ядерный арсенал

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия не увеличивает свой ядерный арсенал. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН, передает ТАСС.

Он указал, что Москва руководствуется имеющимися ограничениями. «По крайней мере пока Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений [остается] в силе», — отметил глава российской дипломатии.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Ранее в Белом доме заявили о готовности к возобновлению переговоров по ДСНВ. Там объяснили, что новый ДСНВ является важным, поскольку с ним обе страны будут в «большей безопасности».

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      Марина Совина
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