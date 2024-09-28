В России прояснили статус ядерного арсенала страны

Лавров заявил, что Россия не увеличивает свой ядерный арсенал

Россия не увеличивает свой ядерный арсенал. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН, передает ТАСС.

Он указал, что Москва руководствуется имеющимися ограничениями. «По крайней мере пока Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений [остается] в силе», — отметил глава российской дипломатии.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Ранее в Белом доме заявили о готовности к возобновлению переговоров по ДСНВ. Там объяснили, что новый ДСНВ является важным, поскольку с ним обе страны будут в «большей безопасности».