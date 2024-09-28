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12:42, 28 сентября 2024Россия

В российском городе водитель каршеринга врезался в мемориальный комплекс

В Дмитрове полиция начала проверку по факту аварии с каршерингом

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Дмитрове полиция начала проверку по факту аварии с машиной каршеринга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Ночью 28 сентября 20-летний водитель каршеринга не справился с управлением и врезался в мемориальный комплекс. Следов алкоголя в его крови не обнаружено. В отношении мужчины составили административный протокол.

Ранее в Москве школьники угнали автомобиль каршеринга. В районе Южное Бутово пятеро друзей 13-16 лет арендовали машину под чужим именем и поехали кататься. Водитель не справился с управлением и врезался в жилой дом.

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