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21:09, 28 сентября 2024Мир

В США обвинили Байдена в нарушении обещаний по Украине

WSJ: Байден отказывается от своих обещаний по Украине

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден нарушает данные им обещания по Украине. С таким утверждением выступило американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается, что глава государства на этой неделе заявил, что является сторонником свободы Украины, однако его администрация отказывается обсуждать с Конгрессом и американцами стратегию победы в российско-украинском конфликте.

Авторы материала также обращают внимание, что команда Байдена нарушила сроки представления стратегии помощи Украине. По данным издания, она должна была представить документ в течение 45 дней, но сделала это «спустя месяцы». Кроме того, он полностью засекречен.

WSJ подчеркивает, что администрация президента обещала поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», но подобные заявления являются лишь «риторическим уклонением».

Ранее Байден одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 миллиарда долларов из одобренных Конгрессом средств. Кроме того, он распорядился расширить подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, а также поручил Пентагону передать Киеву дополнительную батарею систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты для нее.

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      Марина Совина
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