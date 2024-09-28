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04:14, 28 сентября 2024Мир

Власти Канады эвакуируют из Ливана до 20 тысяч своих граждан

CBC: Канада планирует эвакуировать из Ливана до 20 тысяч граждан

Фото: Pixabay

Глава Минобороны Канады Уильям Блэр сообщил о планах эвакуировать до 20 тысяч канадцев из Ливана, передает телеканал CBC.

«На данном этапе это просто мера предосторожности. Мы обеспокоены обострением ситуации в Ливане и очень внимательно за ней следим. Существуют некоторые обстоятельства, при которых эвакуация может оказаться невозможной», — заявил министр.

Он уточнил, что граждане Канады могут быть эвакуированы на родину не сразу, а сначала перевезены в безопасное место, одним из которых является Кипр.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и ливанское движение «Хезболла» разрешить конфликт дипломатическим путем. Он отметил, что Вашингтон, государства «Большой семерки» (G7), страны Персидского залива и другие регионы ясно дали понять, что путь к миру лежит через переговоры, а не через вооруженное противостояние.

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      Марина Совина
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