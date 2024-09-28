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17:19, 28 сентября 2024Мир

Во Франции сочли неудачным визит Зеленского в США

Политик Филиппо: Зеленский уезжает из США с пустыми руками
Филиппо Флориан

Филиппо Флориан. Фото: Robert Pratta / Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США оказался неудачным, так как украинский лидер не добился ни одной поставленной цели. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Он уезжает в Киев с пустыми руками», — отметил политик.

По словам Филиппо, в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН «ничего не пошло по плану Зеленского». В частности, Киев так и не получил разрешение бить вглубь России западным дальнобойным оружием. Кроме того, для многих стало очевидным поражение украинских войск в Донбассе.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Зеленский совершил поездку в США, чтобы искусственно продлить военные действия и оттянуть момент заключения мира.

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      Елизавета Мытарева
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