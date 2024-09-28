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05:44, 28 сентября 2024Россия

Военный рассказал о преемственности поколений из-за танков Leopard и «Тигр»

ТАСС: военный рассказал о преемственности поколений из-за танков Leopard и Тигр

Фото: Alina Smutko / Reuters

Представитель командования Черноморского флота с позывным Боцман сравнил уничтожение немецких танков Leopard в Курской области с сожжением танков «Тигр» во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Как наши деды и прадеды жгли немецкие "Тигры" на Курской земле, так и сейчас наши доблестные воины сжигают немецкие "Леопарды". Преемственность поколений продолжается», — сказал военный.

Ранее Frankfurter Rundschau опубликовало материал, в котором говорится, что число западной техники, уничтоженное российской армией на Украине, вызывает опасение.

По данным, на которые ссылается издание, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 935 танков и 6613 боевых машин. Среди них — танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder.

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      Сергей Грехов
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