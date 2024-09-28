Знакомая Пашаева опровергла его участие в боях на передовой в зоне СВО

Доброволец Хим: Пашаев не участвовал в боях на передовой в зоне СВО

Экс-адвокат Эльман Пашаев не был в боях на передовой в зоне специальной военной операции (СВО). Его участие в них опровергла знакомая с ним доброволец Наталья Хим в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам знакомой экс-адвоката, его нахождение в обоих подразделениях трудно назвать службой. «Решал вопросики. Пытался как-то раскручивать батальон собственный. Это я знаю точно, что он обещал это командованию. Он приводил каких-либо спонсоров и гуманитарщиков на батальон. Пашаев и передок — это несовместимые вещи», — поделилась информацией Хим.

Ранее в сентябре следователи пришли к выводу, что Эльман Пашаев мог намеренно объявить себя раненым для того, чтобы получить государственное пособие в размере трех миллионов рублей. При этом сослуживцы экс-адвоката сообщили, что ни разу не видели его в бою.

