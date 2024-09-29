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12:48, 29 сентября 2024Путешествия

Госдуму предупредили о возможном снижении турпотока из-за нового законопроекта

АТАГ заявила о риске снижения турпотоков из-за закона об ограничении рассрочки

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ) заявила о риске снижения турпотоков из-за нового законопроекта об ограничении лимита бесплатной рассрочки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо АТАГ, которое было направлено председателю думского комитета финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Законопроект, предлагающий ввести лимит 15 тысяч рублей по одному договору на покупку товаров в рассрочку, без занесения сведений о нем в кредитную историю клиента, был внесен в Думу в августе. В случае принятия закона оператор рассрочки будет обязан вносить информацию о сделке в Бюро кредитных историй (БКИ), как и об обычных кредитах. Из письма АТАГ в Госдуму от 25 сентября следует, что введение этого правила значительно сократит возможность использовать метод BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом») для оплаты путешествий, на которые средние траты россиян значительно выше.

Ассоциация, куда, в частности, входят МТС Travel, Tutu.ru, «Яндекс Путешествия», «Авиасейлс» и «Авито», отметила, что по ее оценкам на путешествия по России граждане в среднем тратят около 150 тысяч рублей на двоих или семьей. В АТАГ предупредили, что многие из них не могут оплатить поездки сразу, «им приходится либо откладывать отдых, либо брать кредиты и займы». Введение лимита серьезно снизит доступность путешествий для населения, в том числе для многодетных семей.

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АТАГ согласна с необходимостью защиты прав потребителей, которые пользуются возможностью рассрочки, однако просят установить лимиты на выгодных для них и финансовых организаций условиях. В ассоциации также отметили некоторые избыточные требования, усложняющие взаимодействие с покупателями. В частности, была упомянута обязанность продавца предоставить клиенту копии документов. «В условиях цифровой среды, где основные взаимодействия происходят онлайн, такие требования могут замедлить процессы, повысить расходы участников рынка», — сказано в письме.

В беседе с РБК Анатолий Аксаков заявил, что письма еще не видел, однако уже получал аналогичные просьбы от других участников рынка. Он сказал, что лимит, скорее всего, будет поднят до 60 тысяч рублей. Изменения должны вступить в силу 1 декабря 2025 года.

Ранее сервис «Авито Путешествия» объявил о вступлении в АТАГ. В сервисе считают, что влияние через ассоциацию может понадобиться в свете дискуссий о необходимости регулирования рынка онлайн-тревел-агентств и дополнительного контроля сдачи частного жилья в посуточную аренду.

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      Никита Савин
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