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16:52, 29 сентября 2024Силовые структуры

Арестованный за коррупцию экс-замглавы Минобороны России попросил отпустить его из СИЗО

Арестованный генерал Булгаков попросил отпустить его из СИЗО

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Экс-замглавы Минобороны России и генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, попросил отпустить его из СИЗО. Об этом пишет ТАСС.

Бывший замминистра призвал заменить избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу на иную, не связанную с лишением свободы. Отмечается, что Булгаков сослался на его статус ветерана боевых действий.

«Булгаков имеет государственные награды и благодарности, исключительно положительно характеризуется, является ветераном боевых действий, страдает рядом заболеваниями и нуждается в лечении», — говорится в материалах дела.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста Дмитрию Булгакову. Он останется под стражей до 25 декабря.

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      Фариза Бацазова
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