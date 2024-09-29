Арестованный за коррупцию экс-замглавы Минобороны России попросил отпустить его из СИЗО

Арестованный генерал Булгаков попросил отпустить его из СИЗО

Экс-замглавы Минобороны России и генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, попросил отпустить его из СИЗО. Об этом пишет ТАСС.

Бывший замминистра призвал заменить избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу на иную, не связанную с лишением свободы. Отмечается, что Булгаков сослался на его статус ветерана боевых действий.

«Булгаков имеет государственные награды и благодарности, исключительно положительно характеризуется, является ветераном боевых действий, страдает рядом заболеваниями и нуждается в лечении», — говорится в материалах дела.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста Дмитрию Булгакову. Он останется под стражей до 25 декабря.

