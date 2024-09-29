Чиновник рассказал о работе секретной службы США «на пределе возможностей»

РИА Новости: секретная служба США работает на пределе возможностей на ГА ООН

Секретная служба Соединенных Штатов Америки работает на пределе возможностей из-за необходимости обеспечивать безопасность более 140 высокопоставленных лиц в ходе недели высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Об этом РИА Новости рассказал чиновник из США, знакомый с планированием операций службы.

Он объяснил, что служба никогда не была настроена на обеспечение подобного уровня защиты. «Наш личный состав и оборудование работают на пределе возможностей», — добавил он.

Ранее исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу признал, что его сотрудники допустили ряд ошибок в коммуникации и координации во время июльского покушения на экс-главу страны Дональда Трампа. По словам Роу, к ответственности будут привлечены сотрудники, допустившие ошибки.

До этого стало известно, что охрану Секретной службы получил украинский президент Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в Скрантоне. Кроме того, политик был доставлен в Пенсильванию на американском военном самолете.