Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:23, 29 сентября 2024Мир

Чиновник рассказал о работе секретной службы США «на пределе возможностей»

РИА Новости: секретная служба США работает на пределе возможностей на ГА ООН

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Секретная служба Соединенных Штатов Америки работает на пределе возможностей из-за необходимости обеспечивать безопасность более 140 высокопоставленных лиц в ходе недели высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Об этом РИА Новости рассказал чиновник из США, знакомый с планированием операций службы.

Он объяснил, что служба никогда не была настроена на обеспечение подобного уровня защиты. «Наш личный состав и оборудование работают на пределе возможностей», — добавил он.

Ранее исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу признал, что его сотрудники допустили ряд ошибок в коммуникации и координации во время июльского покушения на экс-главу страны Дональда Трампа. По словам Роу, к ответственности будут привлечены сотрудники, допустившие ошибки.

До этого стало известно, что охрану Секретной службы получил украинский президент Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в Скрантоне. Кроме того, политик был доставлен в Пенсильванию на американском военном самолете.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Воронеж оказался под массированным ударом дронов ВСУ. Один из сбитых беспилотников врезался в жилой комплекс

      Очевидец рассказал о насильном вывозе ВСУ жителей Новогродовки в ДНР

      Верховный суд вступился за жителя Читы из-за испорченного крестика

      Повар из Петербурга отправился добровольцем на СВО по примеру прадеда

      В США рассказали о ярости главы Пентагона из-за ликвидации лидера «Хезболлы»

      На Украине пригрозили россиянам первыми узнать о разрешении на удары по России

      В деле обвиняемого в растрате экс-мэра Сочи нашли неустановленных соучастников

      ВС России построили «подземный город» на херсонском направлении

      В SpaceX допустили изменения правил регулирования

      Сестра лидера КНДР заявила о грубой ошибке США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше