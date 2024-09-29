Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников в Воронежской области

Губернатор Гусев: в результате атаки БПЛА в Воронеже повреждены две квартиры

В результате атаки беспилотников на территории Воронежской области пострадавших нет. О последствиях рассказал глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По результатам ночной атаки БПЛА в Воронежской области пострадавших нет. В Воронеже повреждены две квартиры, остекление одного дома и детская площадка», — говорится в публикации.

Губернатор добавил, что в районах региона были повреждены гараж, дачный дом, ограждения участков, а также несколько автомобилей.

По его словам, возгорания, в том числе почти все ландшафтные, были оперативно ликвидированы.

Ранее Гусев сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы на территории Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников.