Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников в Воронежской области

В результате атаки беспилотников на территории Воронежской области пострадавших нет. О последствиях рассказал глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«По результатам ночной атаки БПЛА в Воронежской области пострадавших нет. В Воронеже повреждены две квартиры, остекление одного дома и детская площадка», — говорится в публикации.
Губернатор добавил, что в районах региона были повреждены гараж, дачный дом, ограждения участков, а также несколько автомобилей.
По его словам, возгорания, в том числе почти все ландшафтные, были оперативно ликвидированы.
Ранее Гусев сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы на территории Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников.