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12:25, 29 сентября 2024Спорт

Хэмилтон рассказал о многолетней борьбе с депрессией

Льюис Хэмилтон рассказал о многолетней борьбе с депрессией

Фото: Hannah McKay / Reuters

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о том, что в течение многих лет боролся с депрессией. Его слова приводит The Times.

Спортсмен отметил, что проблемы начались в подростковом возрасте. «Я думаю, это связано с давлением из-за гонок и издевательствами в школе. Мне не с кем было поговорить», — сообщил британец.

Хэмилтон добавил, что работал с психологом, но ему на тот момент это не помогло. Сейчас гонщик не испытывает психологических проблем.

Хэмилтон представляет Mercedes с 2013 года, в составе команды он шесть раз становился чемпионом «Формулы-1». Еще один титул был завоеван Хэмилтоном вместе с McLaren.

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      Алексей Гусев
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