Льюис Хэмилтон рассказал о многолетней борьбе с депрессией

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о том, что в течение многих лет боролся с депрессией. Его слова приводит The Times.

Спортсмен отметил, что проблемы начались в подростковом возрасте. «Я думаю, это связано с давлением из-за гонок и издевательствами в школе. Мне не с кем было поговорить», — сообщил британец.

Хэмилтон добавил, что работал с психологом, но ему на тот момент это не помогло. Сейчас гонщик не испытывает психологических проблем.

Хэмилтон представляет Mercedes с 2013 года, в составе команды он шесть раз становился чемпионом «Формулы-1». Еще один титул был завоеван Хэмилтоном вместе с McLaren.