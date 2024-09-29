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00:29, 29 сентября 2024Мир

МИД Белоруссии заявил о двойных стандартах Запада в ООН

МИД Белоруссии: нормы ООН забрасываются на дальнюю полку, если дело касается США

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Нормы и принципы ООН игнорируются и забрасываются на дальнюю полку, когда дело касается жизненных интересов США и их союзников. Об этом в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает РИА Новости.

По его словам, если какая-либо страна проводит независимую политику и «пытается скинуть ярмо внешнего управления своими ресурсами», то страны Запада тут же вспоминают обо «всех конвенциях, параграфах и самых ничтожных сносках к ним», а к «отступникам» применяются самые строгие санкции.

«Все принципы ООН забрасываются на самую дальнюю "полку", когда дело касается так называемых "жизненных интересов" США и их сателлитов. Это - путь Запада. Это их рецепт нового мира. Этот рецепт, кстати, обильно "приправлен" вооружениями НАТО», — отметил министр.

Ранее Рыженков заявил, что Белоруссия обеспокоена тем, что наращивание войск НАТО у границ республики выйдет из-под контроля. «Десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники. Мы серьезно опасаемся, что "игра" может выйти из-под контроля», — сказал министр.

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      Артём Верейкин
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