Названы лучшие упражнения для снижения сахара в крови

Американская диабетическая ассоциация назвала лучшие упражнения для снижения сахара в крови. Об этом сообщает Men Today.

Ученые заявили, что, когда мышцы сокращаются во время упражнений, клетки способны лучше поглощать глюкозу и использовать ее для получения энергии. Отмечается, что физическая активность может снизить уровень глюкозы в крови на сутки и более после тренировки, что делает организм более чувствительным к инсулину.

Ученые рекомендовали ходьбу на месте и приседания. Далее необходимо делать отжимания и выпады на полу или с упором на скамью. Следующими стали боксерские упражнения. Для этого нужно выполнять махи руками, одновременно скручивая корпус.

Ранее американский фитнес-тренер Эбенезер Самуэль назвал способ убрать жир с боков после 45 лет. Он рекомендовал выполнять медвежью походку, отжимания, становую тягу и берпи.