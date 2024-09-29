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22:07, 29 сентября 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для снижения сахара в крови

Фото: fxquadro / Freepik

Американская диабетическая ассоциация назвала лучшие упражнения для снижения сахара в крови. Об этом сообщает Men Today.

Ученые заявили, что, когда мышцы сокращаются во время упражнений, клетки способны лучше поглощать глюкозу и использовать ее для получения энергии. Отмечается, что физическая активность может снизить уровень глюкозы в крови на сутки и более после тренировки, что делает организм более чувствительным к инсулину.

Ученые рекомендовали ходьбу на месте и приседания. Далее необходимо делать отжимания и выпады на полу или с упором на скамью. Следующими стали боксерские упражнения. Для этого нужно выполнять махи руками, одновременно скручивая корпус.

Ранее американский фитнес-тренер Эбенезер Самуэль назвал способ убрать жир с боков после 45 лет. Он рекомендовал выполнять медвежью походку, отжимания, становую тягу и берпи.

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      Анастасия Борисова
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