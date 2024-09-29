Появились кадры загоревшейся из-за атаки ВСУ подстанции в городе-спутнике ЗАЭС

Появилось видео возникшего из-за атаки ВСУ пожара на подстанции в Энергодаре

Появилось видео возникшего из-за атаки украинской артиллерии пожара на подстанции «Радуга» в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «ЗАЭС. Официально».

«Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции "Радуга". Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На данный момент в Энергодаре ситуация с электроснабжением находится под контролем. На место артобстрела прибыли пожарные расчеты, добавили в пресс-службе ЗАЭС.

Ранее мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что удары Вооруженных сил Украины по городу направлены на ухудшение жизни граждан. По его словам, целью украинских войск является инфраструктура города — в последнее время ВСУ пытаются сорвать подачу электроэнергии, водоснабжения.