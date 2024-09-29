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20:55, 29 сентября 2024Россия

Появились первые подробности ДТП с рейсовым автобусом и фурой под Краснодаром

Mash: в столкнувшемся с фурой под Краснодаром автобусе было около 50 пассажиров

Кадр: Telegram-канал Baza

В рейсовом автобусе в момент столкновения с фурой под Краснодаром находилось около 50 человек. Первые подробности по происшествию приводит Mash.

Авария произошла уже под вечер в станице Старокорсунская на улице Северная. Автобус ехал из Ставропольского края в Краснодар.

Baza в своем Telegram-канале сообщает о 25 пассажирах в рейсовом автобусе. SHOT пишет, что по меньшей мере девять человек серьезно пострадали. На место ДТП приехало больше десяти машин скорой помощи.

По предварительным данным от Mash, водитель рейсового автобуса выжить не смог. Помимо этого, сейчас трое детей в тяжелом состоянии, еще восемь человек имеют травмы различной степени тяжести. Уточняется, что в ДТП пострадали 22 человека.

О столкновении автобуса и грузовика в Краснодарском крае стало известно ранее в воскресенье, 29 сентября. Водитель фуры мог уснуть за рулем на трассе и, вероятно, из-за этого влетел в автобус с людьми на полной скорости. Машины от сильного удара разбросало в разные стороны, после этого уже начался сильный пожар.

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      Варвара Кошечкина
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