Появилось видео с места столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае

Появилось видео с места ДТП с участием грузовика и автобуса в Краснодарском крае

Появилось видео пожара на месте столкновения большегрузного автомобиля и автобуса в станице Старокорсунская Краснодарского края. Кадры, снятые очевидцами, публикует Telegram-канал «112».

По данным источника, грузовик и автобус в момент ДТП двигались на большой скорости. После столкновения начался пожар. Как пишет Shot, столкновение было лобовым.

За кадром очевидец рассказывает, что в момент ДТП услышал хлопки и сначала подумал, что кто-то пускает фейерверки. Потом он вышел на улицу и увидел дым.

На месте происшествия работают экстренные службы. Также известно, что автобус следовал из Краснодара в Ставрополь. На борту было 49 пассажиров.

Ранее в сети появились кадры с места крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в машину ДПС.