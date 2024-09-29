Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:56, 29 сентября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 29 сентября

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в воскресенье, 29 сентября, местами в северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности. «Избегайте воздействия повышенной температуры, — говорится в сообщении. — Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться».

Ранее стало известно, что российского туриста, пропавшего без вести в открытом море в Геленджике, нашли без признаков жизни. Тело 53-летнего россиянина, который уплыл в море рыбачить на доске с надувным креслом, выбросило на берег в районе Голубой бухты вечером, 26 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «"Ахмат" — не рекламная марка!» Алаудинов рассказал о пойманных мошенниках, выдававших себя за бойцов спецназа

      Две гигантские панды вылетели из Японии в Китай

      МИД Китая отреагировал на ликвидацию лидера «Хезболлы»

      Раскрыта стоимость самого дорого железнодорожного круиза по России

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Михаил Ефремов хотел стать танкистом на СВО

      Гол Месси дальним ударом спас «Интер Майами» от поражения в матче MLS

      Пленный военнослужащий ВСУ посоветовал украинцам уклоняться от службы

      Минск описал поведение Запада на фоне мировых конфликтов фразой «как в рот воды набрал»

      На Украине назвали последствие ударов по энергетической инфраструктуре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше