Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 29 сентября

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в воскресенье, 29 сентября, местами в северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности. «Избегайте воздействия повышенной температуры, — говорится в сообщении. — Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться».

Ранее стало известно, что российского туриста, пропавшего без вести в открытом море в Геленджике, нашли без признаков жизни. Тело 53-летнего россиянина, который уплыл в море рыбачить на доске с надувным креслом, выбросило на берег в районе Голубой бухты вечером, 26 сентября.

