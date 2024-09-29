Россиянам раскрыли месяц для планирования замены шин на зимние

Синоптик Тишковец: планировать замену летних шин на зимние можно в ноябре

В октябре снег в Центральной России не ожидается, поэтому автомобилисты могут запланировать замену летних шин на зимние на ноябрь. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, температура в октябре 2024 года будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. Холоднее плюс пяти градусов станет только в конце месяца или начале ноября.

«Как минимум в течение двух декад октября выпадение снега и снежный покров не прогнозируется, — раскрыл Тишковец. — Поэтому смену автошин на зимний вариант необходимо планировать только на ноябрь».

Ранее москвичам рассказали, что «бабье лето» придет в столицу в октябре. Для этого должна установиться прохладная — плюс 15-17 градусов в дневные часы — и солнечная погода.