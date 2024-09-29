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14:01, 29 сентября 2024Путешествия

Россиянка описала визит к русским за границей фразой «будь готов к культурному шоку»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, которая сейчас путешествует по США и Канаде, пришла в гости к соотечественникам и поделилась впечатлениями. Свою историю она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

«Если когда-нибудь ты отправишься в гости к русским, живущим за границей, будь готов к настоящему культурному шоку — в хорошем смысле, конечно. Ты думаешь, что это будет просто дружеский визит? Вовсе нет. Это скорее праздник, пиршество и немного сеанс психологической терапии в одном флаконе», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

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Автор публикации отметила, что русские за границей встречают гостей как родных: с искренними улыбками и дружескими объятиями. Кроме того, они предлагают много еды.

«Слово "голодный" для русских — как оскорбление. Стол ломится от знакомых, любимых с детства блюд: салаты с майонезом, селедка под шубой, пельмени, блинчики с разными начинками — да все, что душа пожелает. Привычные продукты вроде гречки или сметаны — даже если их пришлось везти из другого города — обязательно окажутся на столе», — отметила Ершова.

Путешественница добавила, что русские за границей всегда находят общий язык, словно жили вместе всю жизнь. Они любят вести откровенные разговоры о жизни, родине, судьбах мира и о том, как им живется в новом для них месте.

«Русские за границей цепляются за компанию соотечественников, словно за спасательный круг в океане чужой культуры. Они не отпустят тебя, пока ты не почувствуешь, что стал частью их маленького русского оазиса», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала на Аляске и раскрыла истинное отношение местных соотечественников к России. По ее словам, они наслаждаются всеми благами американской жизни и не думают возвращаться.

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      Алина Черненко
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