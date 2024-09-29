Российские войска уничтожили укрытия ВСУ в Харьковской области

Минобороны отчиталось об уничтожении укрытий ВСУ в Харьковской области

Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) российско группировки войск «Север» уничтожил укрытия украинских солдат в Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в районе одного из населенных пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии», — говорится в сообщении.

Уничтожение противника подтвердили средства объективного контроля, добавили в оборонном ведомстве.

В этот же день Минобороны России сообщило, что российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту ВСУ в Курской области.