«Это чертовски вкусно!» Популярное в России блюдо покорило американцев. Что они едят и как на это реагируют россияне?

Летом 2024 года TikTok внезапно покорил «русский мукбанг»: блогеры со всего мира принялись есть на камеру копченую скумбрию с вареным картофелем и сырым луком и делиться впечатлениями от съеденного. Изначально ролики с рыбой и картошкой снимали в основном блогеры из России и стран СНГ, однако постепенно к ним присоединились и жители других стран — преимущественно США. Традиционный для России ужин показался для многих из них необычным, но очень вкусным. «Лента.ру» изучила тренд и выяснила, как привычное для России и восточноевропейских стран блюдо стало хитом у западных блогеров, заинтриговало их аудиторию и послужило причиной для споров.

«Хорошо, Россия!»

«Посмотрите, что у меня есть! Это скумбрия холодного копчения! Я всю неделю о ней думала», — говорит блогерша из Лос-Анджелеса с ником Yardenjoseph в видео под названием «Готовлю традиционное русское блюдо». Она порезала рыбу на крупные куски, а затем выложила ее на тарелку с сырым репчатым луком и вареным картофелем. Картофель она сдобрила сливочным маслом и посыпала укропом. «Ого. Мне нравится», — сказала она, попробовав все вместе.

По словам другой американской тиктокерши с ником Myriamestrella8, ее ленту в TikTok буквально заполонили ролики о копченой рыбе с картошкой. Блогерша решила повторить тренд: она тоже попробовала скумбрию с сырым луком, но картофель отварила в мундире. Рыбу она предварительно сбрызнула уксусом и очистила от костей. «Это чертовски вкусно! Боже мой. Это невероятно», — восхитилась она.

Так выглядит типичное видео в тренде Russian Mukbang. На кадрах блогерша Personal PB из США Кадр: Personal PB / YouTube

Еще одна блогерша из США Мишель Браун в своем видео призналась, что впервые в жизни ест копченую рыбу. Как и многим другим, тиктокерше понравилось сочетание скумбрии с луком и вареным картофелем, однако рыба показалась ей слишком жирной. А другая американская блогерша Lovelymimi поначалу отнеслась к блюду скептически, поскольку ей показалось, что ему не хватает приправ. Но попробовав все продукты вместе, тиктокерша осталась довольна.

Лук кажется таким сладким. Думаю, это из-за того, что рыба такая соленая. М-м-м-м. Этот лук очень вкусный. Что ж, хорошо, Россия! Lovelymimi TikTok-блогерша

Жители США, решившие попробовать русский ужин, рассказывали, что в поисках копченой скумбрии отправлялись в местные русские или европейские магазины, поскольку в американских супермаркетах найти ее сложно. А тиктокерша с ником Lovelymimi хотела купить копченую скумбрию на Amazon, но ее остановила цена на маркетплейсе: 30 долларов за штуку.

Американская блогерша Lovelymimi Кадр: @lovelymimi865 / TikTok

Тренд также прижился в Канаде, Великобритании, Нидерландах и других странах, однако его родоначальника установить оказалось сложно. В TikTok решили, что его вдохновительницей стала известная за рубежом фудблогерша из Молдовы с ником Zamirca, которая в своих видео часто ест соленую и копченую рыбу. Однако в действительности копченой скумбрией и картошкой в соцсети ранее угощались и многие другие мукбангеры, в том числе россияне, а также эмигранты из России и стран СНГ.

«Мое любимое русское блюдо»

«Я начинаю ревновать нашу скумбрию», «Русификация проходит по плану», — иронизировали в комментариях под видео русскоязычные пользователи TikTok. Заметив интерес зарубежных блогеров к этой закуске, они наперебой принялись как на английском, так и на русском языке раздавать им советы, как получить максимум удовольствия от блюда. «Ржаной хлебушек еще нужен», «Еще бы черного хлеба и корнишонов», «Сначала нужно съесть рыбку, а потом уже картошку с лучком, так вкуснее», «Я как русская одобряю. Но рыбу не нужно брызгать лимоном», «В следующий раз полейте лук уксусом и слегка посолите. Это невероятное сочетание!» — рекомендовали они. Некоторые же рекомендовали запивать скумбрию с картошкой алкоголем.

Восхитившимся копченой рыбой иностранцам также посоветовали попробовать селедку под шубой, шашлык, борщ, пельмени и другие любимые у россиян блюда.

Прикиньте, что с ними будет после селедки с жареной картошкой и консервированным помидорчиком пользователь TikTok

«Выглядит аппетитно», «Я всеми руками за то, чтобы русская еда стала новым трендом, она выглядит офигенно!», «Русская кухня всегда меня манила», «Это мое любимое русское блюдо», — писали тем временем зарубежные комментаторы. Некоторые отмечали, что такое сочетание продуктов кажется им полезным для здоровья. «Я всю неделю ищу европейские магазины, из-за TikTok мне так захотелось попробовать эту рыбу», — признавался еще один из комментаторов.

Южнокорейская блогерша JulietASMR попробовала на видео слабосоленую сельдь Кадр: @julietasmr / TikTok

«Я очень хочу попробовать такую рыбу, но я живу в Сингапуре, не могу ее найти», «Надеюсь, смогу купить ее в Австралии», «Такую рыбу очень сложно найти в Великобритании», — также писали зарубежные пользователи TikTok

В то же время многие иностранные зрители набросились на непривычное для них блюдо с критикой. «Как это вообще может быть съедобно?», «Ребята, у вас какая-то личная неприязнь к специям?», «Это как коммунизм, только в виде еды», «Я лучше останусь голодной», — писали они.

Почему славяне до сих пор едят так, как будто на дворе холодная война?

пользователь TikTok

«Почему это оно русское?»

Серьезные споры вызвало и то, что трендовое блюдо назвали русским. Некоторые пользователи стали утверждать, что название «русский мукбанг» не подходит для скумбрии с картошкой, поскольку она популярна и в других странах. «Я устал от того, что все называют этот тренд русским», «Почему вы решили, что оно русское? Эту рыбу все славяне едят», «Это не только русское блюдо, вся Восточная Европа ест его», «Почему это оно русское? Я знаю как минимум 15 стран, где такая рыба — классическое и всеми любимое блюдо», — возмутились они.

Как заверили пользователи TikTok, копченая скумбрия с картошкой и сырым луком также есть в меню жителей скандинавских стран и Прибалтики

Один из таких комментаторов, аргументируя свою точку зрения, заявил, что подобное блюдо нельзя считать русским, поскольку жители России «никогда не были рыбаками». Однако с ним мало кто согласился. «Архангельск и Санкт-Петербург — города-порты, гений», «Буквально мой город Астрахань славится рыбаками, рыбой, черной и щучьей икрой», «Взгляни на российские границы. Мы окружены морями и океанами», — написали возмущенные оппоненты.

Все говорят, что это блюдо русское, и, мне кажется, спорить об этом немного смешно. Так как это блюдо присутствует в русской кухне, это и их традиция тоже

пользователь TikTok

Впрочем, некоторые блогеры еще до споров назвали получившее ажиотаж блюдо не русским, а славянским либо восточноевропейским.

«Это суть России»

Скумбрия с картошкой и луком — далеко не первый связанный с Россией тренд, получивший вирусную популярность по всему миру. Например, осенью 2023 года на Западе полюбили «славянский шик» — иностранные блогерши массово примеряли шубы, меховые шапки и жилетки. В попытке повторить образ российских модниц из 90-х, какими их часто представляют за рубежом, девушки распускали волосы, надевали вместе с зимней одеждой солнцезащитные очки и наносили на щеки румяна. А некоторые выбирали спортивную одежду с тремя полосками на манер культовых костюмов Adidas.

Тренд получил название Slavic Girl, или же Slavic Bimbo. На фоне его популярности в меховую одежду и аксессуары облачались и звезды — например, жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори, его же бывшая жена и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, а также певица Рианна.

Певица Рианна в меховой шапке Фото: The Hollywood JR / Backgrid / Legion-Media

Многие иностранные блогерши, перевоплощаясь в славянских модниц, выкладывали видео, в которых танцевали под трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный» 2004 года. «Мне захотелось выучить русский язык только из-за этой песни», «"Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага" — это лучшее, что еcть в славянской культуре», — уверяли в комментариях к таким роликам.

Благодаря этому композиция «Мой мармеладный» заняла третье место в мировом чарте Viral 50 на платформе Spotify. Катя Лель же заявила, что безумно счастлива из-за неожиданного спроса за границей на ее хит. А моду на «славянский шик» и трек «Мой мармеладный» певица назвала победой России.