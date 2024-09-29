Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
16:30 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
Сегодня
18:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Динамо Мх
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания — Примера|8-й тур
12:00, 29 сентября 2024Спорт

Словацкий хоккеист «Спартака» сравнил соотечественников с россиянами

Словацкий хоккеист Чайковски заявил, что его соотечественники и россияне похожи

Фото: Jean Catuffe / Getty Images

Словацкий защитник московского хоккейного клуба «Спартак» Михал Чайковски сравнил соотечественников с россиянами. Его слова приводит Sport24.

По мнению игрока, между народами много общего. «Люди по менталитету здесь мне ближе, чем, например, когда я играл в Америке. Здесь у меня очень много хороших друзей», — заявил Чайковски.

Чайковски добавил, что ему очень нравится жить в Москве. «Очень классный город, красивый и очень чистый», — заявил хоккеист.

Словак впервые оказался в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2016 году, перейдя в екатеринбургский «Автомобилист». С 2023-го защитник защищает цвета московского «Спартака».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      К Лаврову после выступления в ООН выстроилась очередь из желающих пожать руку. Как на это отреагировали на Западе?

      Российские войска ударили по офицерам НАТО в здании СБУ в Запорожье

      В Курске получил повреждения многоквартирный жилой дом

      Словацкий хоккеист «Спартака» сравнил соотечественников с россиянами

      В Раде обвинили командующего ВСУ Сырского в помощи России

      Глава Пентагона пришел в ярость из-за действий Израиля в Ливане. Чем вызвана такая реакция и чего опасаются США?

      Армия Израиля сообщила о ликвидации еще одного лидера «Хезболлы»

      Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников в Воронежской области

      Mia Boyka снизила гонорар за корпоративы после скандала с квадробером

      В Кремле рассказали о корректировках в «ядерную доктрину»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше