Словацкий хоккеист «Спартака» сравнил соотечественников с россиянами

Словацкий хоккеист Чайковски заявил, что его соотечественники и россияне похожи

Словацкий защитник московского хоккейного клуба «Спартак» Михал Чайковски сравнил соотечественников с россиянами. Его слова приводит Sport24.

По мнению игрока, между народами много общего. «Люди по менталитету здесь мне ближе, чем, например, когда я играл в Америке. Здесь у меня очень много хороших друзей», — заявил Чайковски.

Чайковски добавил, что ему очень нравится жить в Москве. «Очень классный город, красивый и очень чистый», — заявил хоккеист.

Словак впервые оказался в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2016 году, перейдя в екатеринбургский «Автомобилист». С 2023-го защитник защищает цвета московского «Спартака».