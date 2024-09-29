Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:10, 29 сентября 2024Россия

Украинские военные сели на остановку в Курской области и дождались удара российских войск

Военные ВСУ сели на остановку в Курской области и дождались удара ВС России

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Украинские военные сели на остановку в Курской области и дождались удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Все произошло около села Ольговка в российском регионе. Неподалеку от места удара находится сгоревшая украинская боевая машина пехоты, на которой пытались эвакуировать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день Минобороны России сообщило, что российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту Вооруженных сил Украины в Курской области.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Сразу два промаха в одном заявлении». Военкор заявил, что «убитый» украинской разведкой российский полковник жив

      Адвокат первой ракетки мира отреагировал на желание WADA добиться дисквалификации игрока

      Бывшая участница «Дома-2» заявила об изнасиловании

      Украинские военные сели на остановку в Курской области и дождались удара российских войск

      Жестоко избитая российская пенсионерка описала обидчика фразой «какой-то садист»

      Российские хакеры взломали сайт СБУ

      Анонсировано выступление Путина

      Алаудинов рассказал о выжигающих поля в Курской области ВСУ

      В Британии описали обстановку для ВСУ в Угледаре словами «проходят через ад»

      Тело Насраллы извлекли с места бомбардировок в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше