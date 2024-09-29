Украинские военные сели на остановку в Курской области и дождались удара российских войск

Военные ВСУ сели на остановку в Курской области и дождались удара ВС России

Украинские военные сели на остановку в Курской области и дождались удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Все произошло около села Ольговка в российском регионе. Неподалеку от места удара находится сгоревшая украинская боевая машина пехоты, на которой пытались эвакуировать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день Минобороны России сообщило, что российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту Вооруженных сил Украины в Курской области.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.