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00:53, 29 сентября 2024Мир

В Белоруссии оценили санкционную политику Запада

МИД Белоруссии: политика Запада не способна заставить мир жить по их лекалам

Фото: Star-Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Санкционная политика стран Запада не способна заставить мир жить по западным лекалам. Соответствующую оценку дал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает РИА Новости.

Он отметил, что на сегодняшний день с точки зрения Запада 72 процента населения Земли проживают в «автократиях», однако двадцать лет назад этот показатель составлял 46 процентов. По словам министра, эта информация взята из американских источников.

«Так успешна ли политика Запада заставить мировое сообщество жить по их лекалам? Ответ очевиден. Явно нет», — сказал Рыженков, подчеркнув, что сейчас под «незаконными односторонними ограничительными мерами» США и Европейского союза (ЕС) проживают около 40 стран с населением в 2,5 миллиарда человек.

Ранее глава МИД Белоруссии заявил о двойных стандартах Запада в ООН. «Все принципы ООН забрасываются на самую дальнюю "полку", когда дело касается так называемых "жизненных интересов" США и их сателлитов», — отметил министр.

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      Артём Верейкин
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