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01:39, 29 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о бегстве украинцев из «благополучной Европы»

Глава МИД Белоруссии: десятки тысяч украинцев ежемесячно бегут из стран Европы

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Из «благополучной Европы» в Белоруссию ежемесячно бегут десятки тысяч украинцев. Об этом в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал глава белорусского МИД Максим Рыженков, передает ТАСС.

По его словам, через границу Европейского союза (ЕС) с Белоруссией с февраля 2022 года переместились 250 тысяч украинцев. Министр подчеркнул, что это официальные данные белорусской пограничной службы.

«В последнее время - 12-15 тысяч [человек] в месяц. Вот так из "благополучной Европы" сегодня бегут явно не к "агрессору". Кстати, это число в разы больше, чем количество беженцев, [переходящих] через нашу границу в ЕС», — рассказал Рыженков.

Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что санкционная политика стран Запада не способна заставить мир жить по западным лекалам. Он отметил, что на сегодняшний день с точки зрения Запада 72 процента населения Земли проживают в «автократиях», однако двадцать лет назад этот показатель составлял 46 процентов.

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      Артём Верейкин
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