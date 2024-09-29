Сенатор Ли: американцы в будущем будут не так благосклонны к запросам Зеленского

В будущем Республиканская партия США и простые американцы будут не так благосклонны к требованиям Владимира Зеленского. С таким предупреждением в интервью изданию Responsible Statecraft выступил сенатор от штата Юта Майк Ли.

«После двух лет безрассудства и потраченных впустую 175 миллиардов долларов республиканцы, как и американская общественность, все чаще скептически относятся к дальнейшей поддержке Украины. Они будут менее склонны удовлетворять требования Зеленского, когда он навестит нас в следующий раз», — сказал политик.

Он также раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что тот поставляет Киеву оружие напрямую из запасов американской армии. По его словам, администрация Байдена «опустошила» запасы вооружений минимум до 2030 года и поставила боеготовность США «под угрозу» ради Украины.

Ранее американские сенаторы призвали Байдена разрешить Киеву наносить удары вглубь России. Несмотря на опасения втягивания Вашингтона в прямое противостояние с Россией, демократы и республиканцы по итогам встречи с Зеленским призвали президента Байдена удовлетворить его просьбу.