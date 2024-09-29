Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 29 сентября 2024Мир

В США захотели ввести санкции против российского гелия

В Конгрессе США захотели ввести санкции против российского гелия

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Конгрессе США захотели помешать России войти в тройку мировых лидеров по производству гелия и призвали ввести новые санкции против страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Письмо о необходимости введения санкций против российского гелия, адресованное госсекретарю Энтони Блинкену и министрам финансов и торговли — Джанет Йеллен и Джине Раймондо — подписали сенаторы от Демократической партии Роберт Кейси и Джон Феттерман, а также некоторые представители палаты представителей.

«За несколько лет доля России в мировом производстве гелия может вырасти с двух процентов до тридцати. Москва с большой вероятностью закрепится на глобальном рынке, если мы и наши союзники не вмешаемся», — цитирует письмо информационное агентство.

По данным Геологической службы США, в данный момент страна является крупнейшим поставщиком этого газа в мире — на ее долю приходится 79 миллионов кубометров или 46 процентов рынка. За США расположились Катар и Алжир с 66 и 10 миллионами кубометров соответственно. Россия занимает четвертое место с восемью миллионами кубометров. Однако в 2023 году 80 процентов прироста на мировом рынке обеспечили Россия и Катар — в сумме 10 миллионов кубометров.

Материалы по теме:
Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
ОпомнилисьЗапад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
13 января 2021
Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Голубой бумРоссия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
23 января 2020

При этом, по прогнозу Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ) Сибирского отделения РАН, к 2030 году вполне реально нарастить добычу гелия в стране до 75 миллионов кубометров. В данный момент ведущими предприятиями в этой области являются Оренбургский гелиевый и Амурский газоперерабатывающий заводы. «Газпром» в 2022 году увеличил соответствующие мощности в восемь раз. При этом была налажена полная производственно-сбытовая цепочка от добычи до транспортировки газа внутренним и внешним потребителям.

Гелий используется в производстве ЖК-дисплеев, оптоволокна, сверхпроводников, медицинского оборудования, а также в атомной и космической промышленностях и других высокотехнологичных областях. РИА Новости отмечает, что Евросоюз уже ввел санкции против российского гелия, опасаясь, что он «станет новым инструментом геополитического влияния России аналогично нефти и газу».

Ранее президент России Владимир Путин назвал причину западных санкций в энергосфере. По его словам, Запад не способен одержать верх в конкурентной борьбе

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор опроверг слухи об убийстве украинской разведкой полковника Российской армии

      Стало известно о неудачах оборонных усилий Евросоюза

      Во Франции прокомментировали задержание супружеской пары за показ российских каналов

      В США захотели ввести санкции против российского гелия

      В России прокомментировали массированную атаку дронов

      В Таиланде начали раздавать деньги населению

      Появилось видео с моментом удара беспилотника по жилому дому в Курске

      Губернатор Херсонской области рассказал о намерениях Киева отравить воду в регионе

      В России разработали тяжелый боевой беспилотник «Бердыш»

      Журова призвала россиян перестать обращать внимание на ISU

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше