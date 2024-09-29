Верховный суд вступился за жителя Читы из-за испорченного крестика

Верховный суд вступился за жителя Читы, которому ювелир испортил золотой крестик

Верховный суд России вступился за жителя Читы, которому ювелир испортил золотой крестик и цепочку при ремонте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение коллегии по гражданским делам.

Утверждается, что ювелир испортил украшения из-за нарушениq технологии пайки и ремонта. В суде мужчина потребовал от ювелира компенсировать ему двойную стоимость креста (600 тысяч рублей), однако суд Читы ограничился 10 тысячами рублей компенсации.

В Верховном суде не согласились с выводами читинского суда, поскольку при рассмотрении дела не был применен Закон о защите прав потребителей, регламентирующий ответственность исполнителя за сохранность вещи. Суд направил дело на новое рассмотрение.

Ранее в Новосибирске прежде судимый ювелир обокрал клиентов местной сети. Злоумышленник принял у пострадавших украшения на ремонт и переплавку, взял деньги за работу и пропал вместе с украшениями.