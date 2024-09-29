Власти назвали количество пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром детей

МЦУ Краснодар: в ДТП с автобусом под Краснодаром пострадали трое детей

В результате ДТП с участием автобуса и грузовика, произошедшего в станице Старокорсунская, пострадали трое детей. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) города Краснодар в своем Telegram-канале.

«На место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека и в двух других автобусах есть места (в Ставрополь всего следовало три автобуса, первый попал ДТП), решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения», — сообщили власти.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, стало известно, что автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. Как утверждалось, фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а затем загорелись. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

По последним данным, в результате ДТП пострадали 29 человек.