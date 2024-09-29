Военный эксперт высказался о способах борьбы с массовыми налетами беспилотников

Военный эксперт Глазунов: против массовых налетов дронов нужны посты наблюдения

Против массовых налетов украинских беспилотников на российские регионы могут помочь посты наблюдения за небом, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о способах борьбы с дронами.

Средствам противовоздушной обороны (ПВО) беспилотники очень трудно обнаружить, потому что они летят на очень низкой высоте. Здесь необходимо совершенно другое средство, чем раньше были средства обнаружения ракет. Это не ракеты, это беспилотники, поэтому пока они для нас представляют значительную угрозу Олег Глазунов военный эксперт

«Бороться надо, визуально устанавливать определенные посты наблюдения за беспилотниками, за небом, чтобы вычислять их. Во-вторых, беспилотники в основном атакуют военные объекты, реже гражданские, поэтому необходима определенная боевая готовность. Но пока я не вижу средств, которые могли бы обуздать такой вот наплыв беспилотников, тем более если их летят десятки, а то и сотни в разные стороны, по разным направлениям. Нужно продумать определенную систему защиты от них, необходимы новые средства противовоздушной обороны (ПВО), которые могли бы работать и по беспилотникам», — сказал он.

В ночь на 29 сентября российские силы перехватили 125 беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны. Больше всего дронов было уничтожено над Волгоградской областью — 67, рассказали в ведомстве. Еще 18 были зафиксированы над территорией Ростовской области, по 17 над Белгородской и Воронежской областями, по одному над Брянской, Курской и Кубанью. Также три дрона были сбиты над акваторией Азовского моря.

В Воронежской области беспилотник попал в жилой многоэтажный дом, начался пожар, но никто не пострадал. Также возгорание произошло в жилой застройке в левобережной части города. Помимо этого, пострадали несколько автомобилей.