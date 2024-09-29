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13:40, 29 сентября 2024Россия

ВСУ шесть раз пытались прорваться через российское приграничье

МО: ВС России отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу под Курском

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз пытались прорваться через границу Российской Федерации в направлении поселка Новый Путь в Глушковском районе Курской области. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщило журналистам Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, российские войска при поддержке авиации и огня артиллерии отразили все атаки противника.

Уточняется, что ВСУ при этом потеряли более 50 человек личного состава, а также танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Еще пять бойцов сдались в плен.

26 сентября сообщалось, что ВСУ трижды попытались прорвать границу в районе Курской области, а именно в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

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      Варвара Кошечкина
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