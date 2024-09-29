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15:09, 29 сентября 2024Россия

Жестоко избитая российская пенсионерка описала обидчика фразой «какой-то садист»

Избитая в Ульяновске пенсионерка не приняла «притворные» извинения обидчика

Кадр: Telegram-канал SHOT

Пенсионерка из Ульяновска, жестоко избитая возле магазина, описала обидчика фразой «это какой-то садист». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По мнению 69-летней россиянки, напавшему на нее мужчине доставляет удовольствие причинять людям боль. «Он ненормальный, — добавила она. — Мне противно на этого человека смотреть даже».

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Женщина рассказала, что не приняла его «притворные» извинения. Она подчеркнула, что мужчина неискренне попросил прощения, он просто испугался задержания.

«Он пытался [извиниться]: "Бабуленька-красотуленька". Я говорю: "Поздно опомнился, раньше надо было думать"», — сообщила она.

Ранее стало известно, что в Ульяновске мужчина подошел к пожилой женщине, продававшей цветы у входа в магазин, и нанес ей несколько ударов кулаком. Инцидент произошел на улице 50-летия ВЛКСМ. Позднее россиянин объяснил свой поступок словами «так получилось». Он также принес извинения пострадавшей.

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      Фариза Бацазова
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