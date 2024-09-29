Жестоко избитая российская пенсионерка описала обидчика фразой «какой-то садист»

Избитая в Ульяновске пенсионерка не приняла «притворные» извинения обидчика

Пенсионерка из Ульяновска, жестоко избитая возле магазина, описала обидчика фразой «это какой-то садист». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По мнению 69-летней россиянки, напавшему на нее мужчине доставляет удовольствие причинять людям боль. «Он ненормальный, — добавила она. — Мне противно на этого человека смотреть даже».

Женщина рассказала, что не приняла его «притворные» извинения. Она подчеркнула, что мужчина неискренне попросил прощения, он просто испугался задержания.

«Он пытался [извиниться]: "Бабуленька-красотуленька". Я говорю: "Поздно опомнился, раньше надо было думать"», — сообщила она.

Ранее стало известно, что в Ульяновске мужчина подошел к пожилой женщине, продававшей цветы у входа в магазин, и нанес ей несколько ударов кулаком. Инцидент произошел на улице 50-летия ВЛКСМ. Позднее россиянин объяснил свой поступок словами «так получилось». Он также принес извинения пострадавшей.