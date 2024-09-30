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12:13, 30 сентября 2024Россия

Армия России нанесла удар по арсеналу и воинскому эшелону ВСУ

МО РФ: ВС России нанесли удар по арсеналу, складу, аэродрому и эшелону ВСУ

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Армия России нанесла удар по арсеналу с боеприпасами, складу ракетно-артиллерийского вооружения, аэродрому и разгружавшемуся воинскому эшелону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, удар по перечисленным объектам наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

Отдельно в Министерстве сообщили, что с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 646 самолетов, 283 вертолета, 15 400 орудий полевой артиллерии, а также 18 460 танков ВСУ.

Ранее Минобороны опубликовало кадры нанесения удара по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области. Отмечается, что удар был нанесен с помощью тактической ракеты «Искандер», уничтожено было 12 вагонов с боеприпасами.

ЖЗЛ
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