Армия России нанесла удар по арсеналу и воинскому эшелону ВСУ

МО РФ: ВС России нанесли удар по арсеналу, складу, аэродрому и эшелону ВСУ

Армия России нанесла удар по арсеналу с боеприпасами, складу ракетно-артиллерийского вооружения, аэродрому и разгружавшемуся воинскому эшелону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, удар по перечисленным объектам наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

Отдельно в Министерстве сообщили, что с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 646 самолетов, 283 вертолета, 15 400 орудий полевой артиллерии, а также 18 460 танков ВСУ.

Ранее Минобороны опубликовало кадры нанесения удара по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области. Отмечается, что удар был нанесен с помощью тактической ракеты «Искандер», уничтожено было 12 вагонов с боеприпасами.