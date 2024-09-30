Белоруссия запретила ввоз винного напитка из России после спора о «шмурдяке»

Белоруссия запретила ввоз и признала опасным российский напиток Santo Stefano

Госстандарт Белоруссии включил в перечень опасной продукции российский винный напиток Santo Stefano. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

Игристый напиток, который выпускает АО «Евразийская алкогольная группа», запретили к ввозу и продаже на территории республики с 1 октября 2024 года. Решение объяснили несоответствием Santo Stefano требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Спор вызвал консервант диоксид серы (Е220), недопустимый для данного вида продукции.

В июле в Россию начали поставлять алкогольные напитки, производимые Минским заводом виноградных вин. Название напитков, которые включили в декларацию, оказалось схоже с европейскими производителями. Гендиректор «Абрау-Дюрсо» Борис Титов назвал этот шаг каналом сбыта в России продукции из импортного виноматериала, «который в обиходе получил прозвище "шмурдяк"». При том что российскому бизнесу запрещено называть вином такую продукцию, для белорусских винзаводов это правило не действует, также на них не распространяются импортные пошлины, касающиеся вин из стран ЕС, указал Титов. Саму ситуацию он оценил фразой «Белоруссия — страна чудес».

Позднее минский завод признал правоту Титова, указав, что продукция производится из закупленного в Европе виноматериала. При этом предприятие анонсировало прекращение поставок в Россию из-за того, что они невыгодны экономически.