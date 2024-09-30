На Церере обнаружили застывший океан

Nature Astronomy: на Церере обнаружили значительное количество льда

Ученые Университета Пердью и Лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили, что карликовая планета Церера содержит значительное количество водяного льда под своей поверхностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ученые полагают, что поверхность Цереры состоит преимущественно из смеси льда и твердых пород. Ранее считалось, что из-за большого количества кратеров на планете она не может быть сильно ледяной, поскольку лед должен был бы деформироваться под воздействием времени. Однако новое исследование показало, что, если лед смешан с каменистыми материалами, он может быть более прочным и медленнее деформироваться.

Команда использовала компьютерное моделирование, симулируя процесс деформации кратеров на протяжении миллиардов лет. Ученые проанализировали, как кратеры на Церере изменялись с течением времени, и пришли к выводу, что ледяная кора планеты могла сопротивляться такому процессу за счет своей особой структуры.

Согласно результатам моделирования, поверхность Цереры на 90 процентов состоит изо льда, что противоречит прежним оценкам, считавшим, что льда там менее 30 процентов. Исследователи предполагают, что содержание льда постепенно уменьшается с глубиной, переходя в менее ледяные слои, что объясняет отсутствие явных признаков деформации кратеров.

Проведенные симуляции также подтверждают гипотезу, что Церера могла быть океаническим миром с грязным илистым океаном, который со временем замерз, образовав современную корку. Моделирование показало, что даже богатая льдом кора могла не деформироваться под действием времени, если в ней присутствовали твердые примеси.

Это открытие делает Цереру уникальным объектом для дальнейших исследований, ведь она может сыграть важную роль в изучении океанических миров в Солнечной системе.