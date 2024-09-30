Physics Letters B: предложена новая модель темной энергии

Ученые Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ) предложили новую модель темной энергии на основе голографического принципа. Исследование опубликовано в журнале Physics Letters B.

В основе открытия лежит голографический принцип, вытекающий из теории струн и квантовой гравитации. Согласно этому принципу, вся информация внутри определенного объема может быть описана квантовыми состояниями на его границе. Это позволяет рассматривать Вселенную как голограмму, где все происходящие процессы можно описать через параметры, наблюдаемые на ее условных границах.

Голографическая модель темной энергии была предложена еще в 2004 году, но она столкнулась с проблемами нестабильности. Темная энергия, как правило, представляется в виде жидкости, однородно заполняющей Вселенную. Для анализа ее флуктуаций используется параметр «квадрат скорости звука». Если его значение отрицательное, модель считается нестабильной, что и наблюдалось в предыдущих исследованиях.

Исследовательская группа БФУ предложила отказаться от идеи темной энергии как жидкости. Вместо этого они предлагают рассматривать темную энергию как метрическое возмущение. В результате таких расчетов ученые пришли к выводу, что модель может быть стабильной при правильном учете ее метрических свойств.

Следующим этапом для ученых станет сравнение новой модели с данными наблюдений. В 2024 году станут доступны более точные данные, касающиеся связи между красным смещением для сверхновых типа Ia и барионными акустическими колебаниями. Эти данные помогут оценить, насколько предложенная модель соответствует реальной картине расширения Вселенной.

Таким образом, голографическая модель темной энергии показывает свою жизнеспособность и может дать новый взгляд на природу ускоренного расширения Вселенной, выходя за пределы стандартных космологических моделей.