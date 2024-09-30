Два беспилотника ВСУ сбиты над российским регионом

Минобороны: два дрона ВСУ уничтожены над Белгородской областью.

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Оба летательных аппарата были перехвачены в ночь на понедельник, 30 сентября, дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такин дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров.

За сутки до этого ВСУ предприняли попытку нанести удар беспилотниками по Ростовской области. Местные власти сообщили об уничтожении 18 летательных аппаратов в небе над регионом. большую часть из них, а именно 13, сбили в Миллеровском районе.