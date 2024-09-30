Эксперты подсказали способы разнообразить популярную секс-позу наездницы

Поза наездницы нравится мужчинам за эротизм, а женщинам — за возможность контролировать половой акт от начала до конца, считают сексопатологи Ребекка Розенблат и Шандор Гардос. Способы разнообразить эту популярную позицию они подсказали изданию Women's Health.

В первую очередь эксперты посоветовали поэкспериментировать с темпом и скоростью. По их мнению, чередование быстрых и медленных движений, сделает половой акт ярче и интереснее. Чтобы усилить ощущения, они рекомендовали дополнительно стимулировать клитор руками или игрушкой.

«Если вы чувствуете, что устали, замедлите темп и начните двигать бедрами вперед и назад, выполняя шлифующие движения на тазовой кости партнера», — дала совет сексопатолог Гардос. Она отметила, что это позволит получить новые ощущения от привычной позы.

Еще один расслабленный вариант «наездницы», который посоветовала Розенблат, — это «горизонтальная ковбойша». Чтобы заняться любовью в такой позе, нужно нагнуться к лежащему партнеру так, чтобы соприкоснуться с ним грудью.

Ранее позу наездницы рекомендовали новичкам в сексе. Еще одной подходящей позицией для первого опыта назвали миссионерскую позу.