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07:01, 30 сентября 2024Забота о себе

Эксперты подсказали способы разнообразить популярную секс-позу наездницы

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Поза наездницы нравится мужчинам за эротизм, а женщинам — за возможность контролировать половой акт от начала до конца, считают сексопатологи Ребекка Розенблат и Шандор Гардос. Способы разнообразить эту популярную позицию они подсказали изданию Women's Health.

В первую очередь эксперты посоветовали поэкспериментировать с темпом и скоростью. По их мнению, чередование быстрых и медленных движений, сделает половой акт ярче и интереснее. Чтобы усилить ощущения, они рекомендовали дополнительно стимулировать клитор руками или игрушкой.

«Если вы чувствуете, что устали, замедлите темп и начните двигать бедрами вперед и назад, выполняя шлифующие движения на тазовой кости партнера», — дала совет сексопатолог Гардос. Она отметила, что это позволит получить новые ощущения от привычной позы.

Еще один расслабленный вариант «наездницы», который посоветовала Розенблат, — это «горизонтальная ковбойша». Чтобы заняться любовью в такой позе, нужно нагнуться к лежащему партнеру так, чтобы соприкоснуться с ним грудью.

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Ранее позу наездницы рекомендовали новичкам в сексе. Еще одной подходящей позицией для первого опыта назвали миссионерскую позу.

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      Екатерина Улитина
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